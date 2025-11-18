В Архангельской области добыли уникальные по весу и чистоте алмазы

13 октября в этом же месте был добыт редкий алмаз высокого качества весом 340,02 карата. Он стал лидером по размеру найденных на месторождении за всю историю промышленной отработки камней. Алмаз также вошел в пятерку крупнейших алмазов, добытых в современной России.