Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В Архангельской области добыли уникальные по весу и чистоте алмазы

Ведомости

Два алмаза ювелирного качества нашли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области. Они весят 55,96 и 135,75 карат соответственно, занимая третью и четвертую позицию среди алмазов, добытых в регионе в 2025 г., сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

Он также отметил, что найденные алмазы стали 50-м и 51-м уникальными камнями, которые были выявлены за весь период добычи в карьере.

«Каждый из них отличается исключительной чистотой, прозрачностью и впечатляющей природной формой», – заключил Цыбульский.

13 октября в этом же месте был добыт редкий алмаз высокого качества весом 340,02 карата. Он стал лидером по размеру найденных на месторождении за всю историю промышленной отработки камней. Алмаз также вошел в пятерку крупнейших алмазов, добытых в современной России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь