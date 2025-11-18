В Архангельской области добыли уникальные по весу и чистоте алмазы
Два алмаза ювелирного качества нашли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области. Они весят 55,96 и 135,75 карат соответственно, занимая третью и четвертую позицию среди алмазов, добытых в регионе в 2025 г., сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.
Он также отметил, что найденные алмазы стали 50-м и 51-м уникальными камнями, которые были выявлены за весь период добычи в карьере.
«Каждый из них отличается исключительной чистотой, прозрачностью и впечатляющей природной формой», – заключил Цыбульский.
13 октября в этом же месте был добыт редкий алмаз высокого качества весом 340,02 карата. Он стал лидером по размеру найденных на месторождении за всю историю промышленной отработки камней. Алмаз также вошел в пятерку крупнейших алмазов, добытых в современной России.