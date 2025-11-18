Бабушкин анонсировал возможность прямого авиасообщения между Астраханью и Ираном
Астрахань и город Решт в Иране рассматривают возможность возобновить прямое авиасообщение, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
«Мы рассчитываем, что нам удастся возобновить авиасообщение между аэропортом Астрахани и аэропортом Решта», – рассказал он в ходе первого форума губернаторов прикаспийских регионов (цитата по ТАСС).
Глава российского региона отметил, что сейчас между городами проходят пробные рейсы. При этом, по его словам, еще нужно «какое-то время», чтобы рассчитать экономические показатели по возобновлению полетов.
Решт – город в северной части Ирана, расположенный на берегу Каспийского моря. В столице провинции Гилян живут примерно 620 000 человек. При этом на расстоянии 20 км от центральной части Решта находится порт Бандар-э-Энзели. Через него проходит грузопоток Ирана и России.