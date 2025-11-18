Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Бабушкин анонсировал возможность прямого авиасообщения между Астраханью и Ираном

Ведомости

Астрахань и город Решт в Иране рассматривают возможность возобновить прямое авиасообщение, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Мы рассчитываем, что нам удастся возобновить авиасообщение между аэропортом Астрахани и аэропортом Решта», – рассказал он в ходе первого форума губернаторов прикаспийских регионов (цитата по ТАСС).

Глава российского региона отметил, что сейчас между городами проходят пробные рейсы. При этом, по его словам, еще нужно «какое-то время», чтобы рассчитать экономические показатели по возобновлению полетов.

Решт – город в северной части Ирана, расположенный на берегу Каспийского моря. В столице провинции Гилян живут примерно 620 000 человек. При этом на расстоянии 20 км от центральной части Решта находится порт Бандар-э-Энзели. Через него проходит грузопоток Ирана и России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её