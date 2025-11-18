Минтранс ожидает пассажиропоток авиакомпаний в 2025 году на уровне 2024 года

В топ-пять авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров вошли «Аэрофлот», «Победа», S7, «Россия» и «Уральские авиалинии». На их долю пришлось 70,1% всех перевозок. В то же время рост пассажиропотока за девять месяцев наблюдался у «России» (более 5% год к году) и «Победы» (более 1%).