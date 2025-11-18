Газета
Минтранс ожидает пассажиропоток авиакомпаний в 2025 году на уровне 2024 года

Ведомости

Пассажиропоток российских авиакомпаний за 2025 г. будет на уровне прошлого года. Об этом заявил журналистам министр транспорта России Андрей Никитин в кулуарах форума «Транспортная неделя».

«Но опять же, с учетом таких всех моментов, возможно, какие-то корректировки будут. Но в целом загрузка самолетов на очень высоком уровне. Мы видим, что спрос на авиаперевозки высочайший», – подчеркнул Никитин (цитата по ТАСС).

В 2024 г. пассажиропоток российских авиакомпаний стал рекордным с 2019 г. и составил 111,7 млн человек. Это на 5,9% выше показателей 2023 г.

31 октября Росавиация сообщила, что по итогам девяти месяцев 2025 г. российские авиакомпании перевезли почти 84 млн пассажиров. По данным федерального агентства, на международных линиях пассажиропоток авиаперевозчиков вырос на 0,7% и достиг 20,4 млн человек. На маршрутах за пределы СНГ показатель увеличился на 7,3% и составил 13,1 млн человек. Международный пассажиропоток российских аэропортов возрос на 8,2% до 38,5 млн человек.

В топ-пять авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров вошли «Аэрофлот», «Победа», S7, «Россия» и «Уральские авиалинии». На их долю пришлось 70,1% всех перевозок. В то же время рост пассажиропотока за девять месяцев наблюдался у «России» (более 5% год к году) и «Победы» (более 1%).

