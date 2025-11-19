В Минэке сообщили об активизации проекта «Пять морей и озеро Байкал»

Как подчеркнули в ведомстве, темпы реализации уже демонстрируют конкретные результаты. «В Дагестане мы видим возведение многофункционального центра «Каспийского кластера», а на Байкале – строительство хилинг-отеля, который примет первых гостей уже в 2027 г. Это лишь первые ласточки, в ближайшее время стройка стартует и на других побережьях», – добавили в Минэкономразвития.