В Минэке сообщили об активизации проекта «Пять морей и озеро Байкал»

Ведомости

Масштабный туристический проект «Пять морей и озеро Байкал» вступает в фазу активного строительства. Проектирование по всем 12 объектам завершается, и подрядчики приступают к работам на площадках в разных регионах России. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития.

«Сложный предынвестиционный этап позади. Утвержденные дорожные карты позволяют нам перейти от планов к практике – повсеместно начинаются строительно-монтажные работы», – отметили в министерстве.

Как подчеркнули в ведомстве, темпы реализации уже демонстрируют конкретные результаты. «В Дагестане мы видим возведение многофункционального центра «Каспийского кластера», а на Байкале – строительство хилинг-отеля, который примет первых гостей уже в 2027 г. Это лишь первые ласточки, в ближайшее время стройка стартует и на других побережьях», – добавили в Минэкономразвития.

Реализация проекта, как ожидается, обеспечит создание 89 000 новых рабочих мест и увеличит турпоток на 10 млн поездок в год.

Ранее, в июле 2025 г., замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на круглом столе в Совете Федерации отмечал, что создание курортов на Кубани, в Севастополе и Запорожье в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» идет в замедленном темпе.

Напомним, федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» предусматривает строительство круглогодичных курортов на побережьях. Общие расходы на нацпроект «Туризм и гостеприимство» в 2025–2028 гг. заложены на уровне 267 млрд руб., а до 2030 г. на него направят более 460 млрд руб., сообщали ранее в Минэкономразвития.

