Евросоюз нарастил закупки лекарств в России в семь раз в сентябре
Европейский союз (ЕС) в сентябре резко нарастил закупки фармацевтической продукции у России. Общая стоимость закупок достигла 7,6 млн евро, что является максимальным показателем с декабря 2020 г., пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.
По сравнению с предыдущим месяцем объем импорта вырос в 7,2 раза, а в годовом исчислении – примерно в пять раз. Суммарный импорт за три квартала года составил 26,9 млн евро, что вдвое превышает показатель за аналогичный период 2024 г.
Основными импортерами российских медикаментов в ЕС стали Словения (6,5 млн евро) и Венгрия (951 000 евро).
В то же время Россия продолжает закупать лекарства в Евросоюзе. Импорт в сентябре вырос на 14% в месячном и на 9% в годовом выражении, достигнув 553,8 млн евро. Но совокупный прирост поставок за три квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказался незначительным – всего 1,1%, до 5,16 млрд евро.
Крупнейшими экспортерами фармпродукции в Россию в этом месяце выступили Германия (134,6 млн евро), Нидерланды (82,7 млн), Бельгия (78,1 млн), Словения (49 млн) и Австрия (31 млн).