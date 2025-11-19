Евросоюз нарастил закупки лекарств в России в семь раз в сентябре

В то же время Россия продолжает закупать лекарства в Евросоюзе. Импорт в сентябре вырос на 14% в месячном и на 9% в годовом выражении, достигнув 553,8 млн евро. Но совокупный прирост поставок за три квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказался незначительным – всего 1,1%, до 5,16 млрд евро.