Главная / Бизнес /

Началась церемония установки корпуса реактора энергоблока египетской АЭС

Ведомости

Президент России Владимир Путин и лидер Египта Абдельфаттах Сиси в формате онлайн принимают участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС «Эль-Дабаа». Об этом говорится в сообщении Кремля.

Госкорпорация «Росатом» строит станцию на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2015 г. Станция будет состоять из четырех энергоблоков общей мощностью 4800 мегаватт.

«Эль-Дабаа» станет первой АЭС в Африке. Заливка бетона в основание последнего, четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» произошла в конце января прошлого года. Проект считается одним из самых дорогих в истории отрасли.

Научный сотрудник ИМЭМО РАН Ибрагим Ибрагимов сообщал «Ведомостям», что реализация проекта АЭС – часть планов по формированию Каиром регионального энергетического хаба за счет поставок избытков соседям.

