Kering хочет сократить зависимость от Gucci
Группа Kering намерена сократить зависимость от своей дочерней компании Gucci. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление генерального директора Kering Лука де Мео.
Сокращение «чрезмерной зависимости» нужно для возвращения к росту других активов компании, следует из письма де Мео. В частности, Kering следует развивать свои бренды Saint Laurent, Bottega Veneta и Balenciaga.
Глава группы установил 18-месячный срок для возвращения к росту всех брендов. При этом, по его оценкам, восстановление «максимальных финансовых показателей» Kering займет три года. Официальный стратегический план будет представлен инвесторам весной следующего года.
Согласно отчетности Kering за первое полугодие 2025 г., выручка группы снизилась на 16% до 7,6 млрд евро. Выручка во II квартале 2025 г. составила 3,7 млрд евро, снизившись на 18%.
20 октября компания Kering договорилась о продаже косметического подразделения бизнеса за 4 млрд евро компании L'Oreal. Соглашение включает продажу линейки парфюма Creed и прав на разработку и распространение продукции под марками Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga.