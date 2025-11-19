Совет ЕАЭС будет маркировать предметы одежды из меха в формате Data Matrix
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС) по итогам заседания принял решение о маркировке предметов одежды из натурального меха штрихкодом. Об этом сообщили в правительстве РФ. В заседании участвовал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Переход от маркировки меховых изделий контрольными знаками к использованию двухмерных штрихкодов Data Matrix будет поэтапным.
Кроме того, одобрены основные ориентиры макроэкономической политики государств – членов ЕАЭС на 2026–2027 гг. для представления Высшему Евразийскому экономическому совету (ВЕЭС).
Согласно сообщению правительства, в 2024–2025 гг. объем взаимной торговли государств – членов союза вырос на 8,1%, объем промышленного производства в союзе вырос на 4,5%, объем инвестиций в основной капитал вырос на 7,5%.
С апреля 2024 г. в России обязательной маркировке подлежат верхняя одежда из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, спецодежда, трикотажные мужские рубашки, мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки и др.