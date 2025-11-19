Совет ЕАЭС будет маркировать предметы одежды из меха в формате Data Matrix

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС) по итогам заседания принял решение о маркировке предметов одежды из натурального меха штрихкодом. Об этом сообщили в правительстве РФ. В заседании участвовал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.