ГД проработает обращение по условиям продажи готовой еды в торговых сетях

Ведомости

Депутаты Госдумы изучат обращение ресторанов о требованиях к продаже готовой еды в торговых сетях. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

На заседании он процитировал обращения рестораторов, указывающих на дисбаланс: заведения общепита несут значительную регуляторную нагрузку, тогда как торгующие аналогичной продукцией торговые точки освобождены от аналогичных требований.

Он отметил, что такая ситуация влечет неравные условия и возможности. Володин также подчеркнул, что Госдума должна отреагировать на запрос и изучить эту тему.

19 ноября РБК сообщало, что президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров направил письмо Володину с просьбой устранить неравенство в правилах работы общепита и торговых сетей, реализующих готовую еду.

В документе говорится, что рестораторы обеспокоены ситуацией, когда торговые сети активно развивают направление продаж готовой еды и фактически оказывают те же услуги, что и предприятия общественного питания, вплоть до организации зон приема пищи. Но к таким торговым точкам применяются менее строгие нормы и требования, чем к ресторанам и кафе. Разница в регулировании, по мнению ФРиО, приводит к нечестной конкуренции.

