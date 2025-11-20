ГД проработает обращение по условиям продажи готовой еды в торговых сетях

В документе говорится, что рестораторы обеспокоены ситуацией, когда торговые сети активно развивают направление продаж готовой еды и фактически оказывают те же услуги, что и предприятия общественного питания, вплоть до организации зон приема пищи. Но к таким торговым точкам применяются менее строгие нормы и требования, чем к ресторанам и кафе. Разница в регулировании, по мнению ФРиО, приводит к нечестной конкуренции.