Малый и средний бизнес в России получил почти 700 млрд рублей льготных кредитов

Он также подчеркнул, что система государственной поддержки распространяется и на бизнес, который находится в новых регионах. Малые и средние предприятия в указанный период получили около 3,5 млрд руб. с помощью льготных программ, по словам Котякова. Министр добавил, что эту сумма увеличилась втрое в сравнении с девятью месяцами 2024 г.