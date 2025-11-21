Газета
Малый и средний бизнес в России получил почти 700 млрд рублей льготных кредитов

Ведомости

Малый и средний российский бизнес в период с января по сентябрь 2025 г. смог привлечь 686 млрд руб. с помощью инструментов кредитования с господдержкой, в том числе «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время рабочего визита в Марий Эл. Его цитирует пресс-служба ведомства.

«Основная задача заключается в обеспечении качественного роста сектора МСП. Для ее решения с начала 2025 г. меры господдержки таргетированы на приоритетные отрасли экономики и субъекты РФ. За девять месяцев текущего года малый и средний бизнес получил 686 млрд руб. через финансовые инструменты поддержки», – отметил министр.

Он также подчеркнул, что система государственной поддержки распространяется и на бизнес, который находится в новых регионах. Малые и средние предприятия в указанный период получили около 3,5 млрд руб. с помощью льготных программ, по словам Котякова. Министр добавил, что эту сумма увеличилась втрое в сравнении с девятью месяцами 2024 г.

В октябре Корпорация МСП сообщала, что малый и средний бизнес может получить более 15 млрд руб. кредитного финансирования по льготным ставкам с помощью «зонтичных» поручительств компании до конца 2026 г. Эти меры действуют в рамках программы по сохранению объектов культурного наследия.