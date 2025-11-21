На выставке Dubai Airshow разбился индийский истребитель
На международной авиакосмической выставке Dubai Airshow в Дубае потерпел крушение самолет. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным данным, речь идет об индийском истребителе Tejas. Над районом крушения поднимается столб черного дыма, детали инцидента уточняются. Информации о судьбе экипажа пока нет.
Dubai Airshow 2025 открылась в ОАЭ 17 ноября 2025 г. Выставка проходит в Дубае в 19-й раз и продлится до 21 ноября 2025 г. На Dubai Airshow представляют новинки в авиации, космосе и обороне, а также проводят летные демонстрации.
Tejas относится к истребителям четвертого поколения. Разработка самолета началась в 1980-х гг, поставки в ВВС Индии стартовали в 2015 г. В августе 2025 г. правительство Индии одобрило поставку еще 97 машин. Истребители оснащаются американскими двигателями F404.