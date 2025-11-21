Россия за девять месяцев экспортировала 103 000 тонн макарон на $154 млн

Крупнейшим импортером стала Белоруссия с долей в 35%. С начала года в страну отгрузили макарон на $54 млн, что выше на 43%, чем в прошлом году. На втором месте среди покупателей находится Казахстан, закупивший изделий на $36 млн (+1%). Затем Узбекистан с показателем $16 млн (+19%). В десятку импортеров российских макаронных изделий также вошли Грузия, Азербайджан, Туркменистан, Армения, Киргизия, Таджикистан и Монголия.