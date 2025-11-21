Россия за девять месяцев экспортировала 103 000 тонн макарон на $154 млн
С января по сентябрь Россия экспортировала макаронных изделий на $154 млн, что на 21% выше аналогичного периода в прошлом году, сообщили «Ведомостям» в федеральном центре «Агроэкспорт». Объем поставок вырос на 8% до 103 000 т.
«Мы оцениваем потенциал экспорта макаронных изделий в $250 млн к 2030 г.», – отметил руководитель «Агроэкпорта» Илья Ильюшин.
Крупнейшим импортером стала Белоруссия с долей в 35%. С начала года в страну отгрузили макарон на $54 млн, что выше на 43%, чем в прошлом году. На втором месте среди покупателей находится Казахстан, закупивший изделий на $36 млн (+1%). Затем Узбекистан с показателем $16 млн (+19%). В десятку импортеров российских макаронных изделий также вошли Грузия, Азербайджан, Туркменистан, Армения, Киргизия, Таджикистан и Монголия.
При этом доля экспорта макарон составила всего 13% от объема их производства в России, отметил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергей Немировский. Он отметил, что в дальнейшем планируется развить экспорт на 2–3%.