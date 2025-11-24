Газета
Главная / Бизнес /

Правительство выделит 5 млрд рублей инвесторам на проекты на Дальнем Востоке

Ведомости

Правительство распределит почти 5 млрд руб. субсидий инвесторам, реализующим значимые проекты в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Средства получат 15 компаний, чьи проекты в логистике, туризме, жилищном строительстве и горнодобывающей промышленности отобраны по итогам конкурса. За счет субсидий инвесторам компенсируют затраты на строительство и подключение сетей водо- и теплоснабжения, линий электропередачи, подъездных путей и другой необходимой инфраструктуры.

«Подобные меры нужны, чтобы инвесторы стремились наращивать мощности, запускать новый бизнес в этом стратегически важном для всей страны макрорегионе», – отметил Мишустин.

Он добавил, что правительство уделяет приоритетное внимание опережающему развитию экономики и социальной сферы Дальнего Востока в рамках госпрограммы. По словам главы кабмина, за последние годы в макрорегионе сформировалась новая индустриальная карта, появились новые точки роста и предприятия мирового уровня на Чукотке, в Забайкалье и Приморье.

1 сентября ВТБ сообщал о росте инвестиционной активности в ДФО и Арктике. За первые шесть месяцев 2025 г. клиенты среднего и малого бизнеса банка увеличили в 1,5 раза средний объем планируемых вложений в проекты в льготных правовых режимах Дальнего Востока и Арктики. Наибольшие инвестиции пришлись на проекты в Забайкалье – 13,7 млрд руб., Приморском крае – 7 млрд руб. и на Камчатке – 4,3 млрд руб.

