Правительство выделит 5 млрд рублей инвесторам на проекты на Дальнем Востоке

1 сентября ВТБ сообщал о росте инвестиционной активности в ДФО и Арктике. За первые шесть месяцев 2025 г. клиенты среднего и малого бизнеса банка увеличили в 1,5 раза средний объем планируемых вложений в проекты в льготных правовых режимах Дальнего Востока и Арктики. Наибольшие инвестиции пришлись на проекты в Забайкалье – 13,7 млрд руб., Приморском крае – 7 млрд руб. и на Камчатке – 4,3 млрд руб.