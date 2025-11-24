Завод «Кристалл» рассматривает возможность экспорта алкоголя в Индию

10 ноября «Кристалл» представил финансовые результаты по РСБУ за девять месяцев 2025 г. Выручка завода выросла на 20% год к году до 3,044 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 41,7% и достигла 1,075 млрд руб. Чистая прибыль за отчетный период продемонстрировала рост на 18,9% и составила 75,5 млн руб.