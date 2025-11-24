Завод «Кристалл» рассматривает возможность экспорта алкоголя в Индию
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (главный актив ПАО «Алкогольная группа Кристалл») изучает возможность поставок собственной продукции на алкогольный рынок Индии.
Компания в рамках международного муниципального форума БРИКС-2025 подписала соглашение с индийской компанией M/S Blue Billion Group об изучении возможностей индийского рынка для калужской продукции. Исследование должно определить позиционирование продукции предприятий на рынке Индии, в том числе анализ ценового сегмента, направления продвижения и производства в типовых штатах страны.
Приоритетного изучения в первую очередь требуют ликеры и джины для сегмента HoReCa и коктейли в форме Ready to Drink для розничной торговли. Результаты исследований будут направлены на развитие внешней стратегии и продолжение сотрудничества в сфере экономики Индии.
10 ноября «Кристалл» представил финансовые результаты по РСБУ за девять месяцев 2025 г. Выручка завода выросла на 20% год к году до 3,044 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 41,7% и достигла 1,075 млрд руб. Чистая прибыль за отчетный период продемонстрировала рост на 18,9% и составила 75,5 млн руб.
«Алкогольная группа Кристалл» входит в топ-10 крупнейших компаний отрасли и выпускает более 20 млн л водки и ликеро-водочных изделий. Ликеро-водочный завод группы расположен в Обнинске (Калужская область). В линейке завода – более 10 видов алкоголя и свыше 45 собственных брендов.