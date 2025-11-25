Газета
Сечин: Россия может гарантировать энергобезопасность всей Евразии

Ведомости

Россия, располагающая уникальной ресурсной базой, может гарантировать энергобезопасность всей Евразии, заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин на VII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Он также подчеркнул стратегическую роль страны на международной энергетической арене.

Сечин отметил, что совокупная стоимость природных богатств России составляет почти $100 трлн. Этот показатель почти в два раза превышает аналогичный показатель США.

Было отмечено ключевое отличие российских компаний от западных мейджоров: в то время как коэффициент органического замещения у последних составляет около 40%, у «Роснефти» этот показатель стабильно превышает 100%. Такой результат достигнут благодаря более обширной ресурсной базе и высокой эффективности геологоразведочных работ.

Россия является ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке, ее доля в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%. Сечин подчеркнул, что сотрудничество с Китаем идет в полном соответствии с установкой председателя КНР Си Цзиньпина: «Безопасность является предпосылкой развития, а развитие – гарантией безопасности».

Сечин также подтвердил, что российские поставки энергоресурсов являются важнейшим поддерживающим фактором в достижении Китаем своих стратегических целей.

