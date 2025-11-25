Сечин: Россия может гарантировать энергобезопасность всей Евразии

Было отмечено ключевое отличие российских компаний от западных мейджоров: в то время как коэффициент органического замещения у последних составляет около 40%, у «Роснефти» этот показатель стабильно превышает 100%. Такой результат достигнут благодаря более обширной ресурсной базе и высокой эффективности геологоразведочных работ.