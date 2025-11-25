Сечин: расчеты России и Китая переведены в национальные валюты

За последние годы расчеты между Россией и Китаем были практически полностью переведены на национальные валюты, а доля доллара и евро сократилась до уровня статистической погрешности. Об этом заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин на VII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.