Сечин: расчеты России и Китая переведены в национальные валюты
За последние годы расчеты между Россией и Китаем были практически полностью переведены на национальные валюты, а доля доллара и евро сократилась до уровня статистической погрешности. Об этом заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин на VII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
Сечин привел данные по внешней торговле Китая: начиная с 2010 г., доля юаня выросла с 2 до 52%, а доля доллара США упала почти в два раза с 83 до 43%.
Он отметил, что позиции доллара ослабляются не только в качестве платежного средства, но и как мировой резервной валюты. По его словам, этому способствует применение доллара в качестве санкционного оружия.
В этих условиях, как заявил Сечин, создаются предпосылки к использованию альтернативных инструментов – таких как золото. Он констатировал, что золото сегодня занимает место казначейских облигаций США, которые постепенно теряют статус «тихой гавани».