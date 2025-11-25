Сечин: Россия – мировой лидер в атомной энергетике
Россия является единственной страной в мире, обладающей компетенциями по всей технологической цепочке ядерного топливного цикла – от добычи урана до утилизации ядерного топлива. Об этом заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин на VII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
Сечин отметил тесное сотрудничество с Китаем в атомной сфере. В развитии своей атомной промышленности Китай опирается на технологические достижения России. При участии российской стороны в Китае было построено четыре энергоблока Тяньваньской АЭС.
Сотрудничество между странами продолжает расширяться. В ближайшие несколько лет планируется завершение строительства еще четырех блоков АЭС Тяньвань и Сюйдапу.
Россия также оказывает содействие Китаю в реализации проекта строительства реактора на быстрых нейтронах. Как напомнил Сечин, РФ является единственным обладателем этой технологии, которая обеспечивает более глубокое выгорание топлива и более высокую эффективность.
Было отмечено и экономическое преимущество российских технологий. Реальная стоимость строительства АЭС на базе самого современного российского реактора ВВЭР-1200, по словам Сечина, в два раза ниже, чем американского «Эй-Пи-1000».