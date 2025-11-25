Сечин: Россия – мировой лидер в атомной энергетике

Россия является единственной страной в мире, обладающей компетенциями по всей технологической цепочке ядерного топливного цикла – от добычи урана до утилизации ядерного топлива. Об этом заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин на VII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.