Сечин: Россия и Китай укрепляют сотрудничество против давления Запада
Россия и Китай находятся под усиливающимся внешним давлением, основной целью которого является вытеснение двух стран с мирового рынка, заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на VII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
Сечин отметил, что продолжение агрессивной санкционной политики в отношении России и Китая приблизит очередной экономический кризис в странах Запада. По его словам, эта политика имеет серьезные последствия для самих инициаторов.
Сечин предупредил, что лишенные доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной платформе Китая, западные оппоненты могут утратить технологическую и экономическую субъектность. Это создаст предпосылки для реализации рисков цивилизационных переделов. Были отмечены признаки глубоких изменений в мировой экономике: рост долга, утрата доверия к финансовой системе, поиски альтернатив, неравномерный рост населения, неконтролируемая миграция и отсутствие доступной энергии.
Углубление стратегического сотрудничества России и Китая является инструментом противодействия этим глобальным вызовам. В этой связи Сечин процитировал «Книгу перемен»: «Если у людей есть общность в душе, то их общая сила настолько велика, что может разрубить самый крепкий металл, преодолеть любую преграду».