Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сечин: Россия и Китай укрепляют сотрудничество против давления Запада

Ведомости

Россия и Китай находятся под усиливающимся внешним давлением, основной целью которого является вытеснение двух стран с мирового рынка, заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на VII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Сечин отметил, что продолжение агрессивной санкционной политики в отношении России и Китая приблизит очередной экономический кризис в странах Запада. По его словам, эта политика имеет серьезные последствия для самих инициаторов.

Сечин предупредил, что лишенные доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной платформе Китая, западные оппоненты могут утратить технологическую и экономическую субъектность. Это создаст предпосылки для реализации рисков цивилизационных переделов. Были отмечены признаки глубоких изменений в мировой экономике: рост долга, утрата доверия к финансовой системе, поиски альтернатив, неравномерный рост населения, неконтролируемая миграция и отсутствие доступной энергии.

Углубление стратегического сотрудничества России и Китая является инструментом противодействия этим глобальным вызовам. В этой связи Сечин процитировал «Книгу перемен»: «Если у людей есть общность в душе, то их общая сила настолько велика, что может разрубить самый крепкий металл, преодолеть любую преграду».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте