Сечин: Россия и Китай укрепляют сотрудничество против давления Запада

Сечин предупредил, что лишенные доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной платформе Китая, западные оппоненты могут утратить технологическую и экономическую субъектность. Это создаст предпосылки для реализации рисков цивилизационных переделов. Были отмечены признаки глубоких изменений в мировой экономике: рост долга, утрата доверия к финансовой системе, поиски альтернатив, неравномерный рост населения, неконтролируемая миграция и отсутствие доступной энергии.