Сечин: Китай стал единственной промышленной супердержавой

Еще одним важным приоритетом Китая на следующие пять лет является развитие «производительных сил нового качества», которое должно сопровождаться формированием «нарождающихся отраслей и индустрий будущего». Китай уже стал мировым лидером по научным публикациям во многих технологических областях, опережая США и Евросоюз, а также занимает первое место в мире по количеству действующих патентов на изобретения.