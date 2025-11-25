Сечин: синтез ресурсов РФ и технологий КНР – гарант развития экономик

Сечин отметил, что такая стоимость электроэнергии станет тормозом для развития новых проектов, сделает невозможным перевод транспорта на электротягу и создаст предпосылки для снижения экономического потенциала Запада. С иронией он добавил, что Международное энергетическое агентство только сейчас объявило о вхождении мира в эру электричества, хотя Томас Эдисон считал, что это произошло еще в 1879 г.