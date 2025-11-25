Сечин: синтез ресурсов РФ и технологий КНР – гарант развития экономик
Синтез российских ресурсов и технологий, разрабатываемых Китаем, надежно обеспечивает стабильное развитие экономик двух стран с учетом приоритетов внутреннего потребления. Об этом заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на VII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
Основой развития двух стран и их преимуществом является эффективность электроснабжения экономики. Сечин уточнил, что сегодня уровень выработки электроэнергии в Китае более чем в два раза превышает ее производство в США, что является обратной ситуацией по сравнению с положением 20 лет назад.
Благодаря дальновидной энергетической политике стоимость электроэнергии для промышленного сектора в России и Китае более чем в два раза ниже, чем в США. В странах Евросоюза этот показатель оказывается еще выше – в три-четыре раза превышающим китайский и российский уровни.
Сечин привел конкретные сравнения: при цене нефти в $60 за баррель американский автовладелец платит три доллара за галлон бензина. При этом потребитель электроэнергии в США, при текущей цене 18 центов за киловатт-час, фактически платит $125 за баррель нефтяного эквивалента.
В странах Евросоюза цена электричества еще выше – в Германии и Италии цена 40 центов за киловатт-час транслируется в $14 за галлон бензина, что эквивалентно $300 за баррель нефтяного эквивалента. Продолжение санкционного давления может привести только к кратному увеличению реальных цен.
Сечин отметил, что такая стоимость электроэнергии станет тормозом для развития новых проектов, сделает невозможным перевод транспорта на электротягу и создаст предпосылки для снижения экономического потенциала Запада. С иронией он добавил, что Международное энергетическое агентство только сейчас объявило о вхождении мира в эру электричества, хотя Томас Эдисон считал, что это произошло еще в 1879 г.