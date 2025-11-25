Газета
Сечин: Китай диверсифицирует энергобаланс для независимости

Ведомости

Задачи, стоящие перед экономикой Китая, формируют потребность в диверсификации энергобаланса страны, направленной на достижение независимости от геополитической нестабильности и связанных с этим рисков. Об этом заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на VII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Сечин процитировал выражение председателя КНР Си Цзиньпина: «Китаю необходимо держать в своих руках энергетическую миску с рисом».

В рамках данного направления работы второе дыхание сегодня обретает угольная отрасль, отметил Сечин. В прошлом году Китай выдал разрешения на строительство около 100 гигаватт новой угольной генерации.

В отличие от многих стран Запада, в Китае хорошо понимают, что альтернативная энергетика может только дополнить традиционную, но не заменить ее. Сечин процитировал другую установку Си Цзиньпина: «Перед тем как отказываться от старого, необходимо сперва создать новое».

Россия играет значительную роль в обеспечении энергетических потребностей Китая. Сечин добавил, что Россия обеспечивает более четверти импорта угля в КНР.

