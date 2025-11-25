Сечин: Китай диверсифицирует энергобаланс для независимости

Задачи, стоящие перед экономикой Китая, формируют потребность в диверсификации энергобаланса страны, направленной на достижение независимости от геополитической нестабильности и связанных с этим рисков. Об этом заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на VII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.