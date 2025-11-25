Ректор Горного университета: в РФ 90% объектов создаются без инженеров
В России 90% объектов создаются без инженеров, а вузы потеряли некоторые механизмы подготовки кадров в этой сфере, заявил в интервью «Ведомостям» ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.
«Любая крупная компания готова уже сейчас заплатить $100 000 за каждого выпускника, которого мы подготовим к 2030 г. Потому что они понимают, что такое настоящий инженер, и это минимальные затраты на фоне дефицита кадров. У нас сегодня 90% объектов без инженеров», – подчеркнул он.
По словам Литвиненко, в Горном университете сейчас обучаются свыше 6500 студентов. При этом ежегодно поступают в этот вуз 2500 человек, но позже «происходит большое количество отчислений». Как отметил ректор, всего в минерально-сырьевом секторе экономики требуются 20 000 инженеров в год.
Он также объяснил, что в течение последних 20 лет в России были утеряны механизмы подготовки кадров, например, понятие «практикант». Литвиненко напомнил, что сейчас такие студенты считаются «необразованными людьми с улицы».
Литвиненко в интервью также заявил, что в России нужно создать государственный рейтинг вузов, который будет курироваться профильным министром. Оценка, по словам ректора, должна строиться по отраслевому принципу – с выделением лидеров в конкретных секторах.