Ректор Горного университета: в РФ 90% объектов создаются без инженеров

«Любая крупная компания готова уже сейчас заплатить $100 000 за каждого выпускника, которого мы подготовим к 2030 г. Потому что они понимают, что такое настоящий инженер, и это минимальные затраты на фоне дефицита кадров. У нас сегодня 90% объектов без инженеров», – подчеркнул он.