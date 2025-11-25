Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Новак: сотрудничество РФ и Китая в энергетике приобретает характер альянса

Ведомости

Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере становится все более тесным, наполняется новым содержанием и приобретает характер стратегического альянса. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе российско-китайского энергетического бизнес-форума, сообщается в Telegram-канале правительства.

Среди ключевых стратегических задач сотрудничества стран он назвал укрепление энергетической безопасности Москвы и Пекина, включая обеспечение стабильных поставок энергоресурсов в долгосрочной перспективе.

Кроме того, Новак отметил заключение долгосрочных контрактов на поставку углеводородов, развитие технологического сотрудничества, реализацию совместных проектов в области газотранспортной инфраструктуры, а также совершенствование трансграничной инфраструктуры и логистических цепочек.

В рамках форума вице-премьер провел встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Они обсудили перспективы энергетического взаимодействия РФ и Китая.

Новак отметил, что торговая связь между странами остается важной для глобальной экономики. По его словам, Россия является надежным поставщиком нефти и газа в Китай.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь