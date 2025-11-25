Новак: сотрудничество РФ и Китая в энергетике приобретает характер альянса

Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере становится все более тесным, наполняется новым содержанием и приобретает характер стратегического альянса. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе российско-китайского энергетического бизнес-форума, сообщается в Telegram-канале правительства.