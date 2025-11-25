Новак: сотрудничество РФ и Китая в энергетике приобретает характер альянса
Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере становится все более тесным, наполняется новым содержанием и приобретает характер стратегического альянса. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе российско-китайского энергетического бизнес-форума, сообщается в Telegram-канале правительства.
Среди ключевых стратегических задач сотрудничества стран он назвал укрепление энергетической безопасности Москвы и Пекина, включая обеспечение стабильных поставок энергоресурсов в долгосрочной перспективе.
Кроме того, Новак отметил заключение долгосрочных контрактов на поставку углеводородов, развитие технологического сотрудничества, реализацию совместных проектов в области газотранспортной инфраструктуры, а также совершенствование трансграничной инфраструктуры и логистических цепочек.
В рамках форума вице-премьер провел встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Они обсудили перспективы энергетического взаимодействия РФ и Китая.
Новак отметил, что торговая связь между странами остается важной для глобальной экономики. По его словам, Россия является надежным поставщиком нефти и газа в Китай.