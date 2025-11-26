Газета
Главная / Бизнес /

Компания Mars исключила попадание металлических предметов в продукцию

Ведомости

Попадание металлических предметов в продукцию компании Mars исключено из-за технологической проверки, сообщили ТАСС в российском подразделении производства.

На всех фабриках действует многоуровневая система проверки. Каждое изделие проходит через металлодетекторы, рассказали в компании.

В Mars подчеркнули, что качество продукции является приоритетом компании. Каждая претензия, которая поступает на горячую линию, проходит детальное внутреннее расследование.

26 ноября Telegram-канал Mash опубликовал пост, что школьница из Калуги обнаружила большую швейную иглу в шоколадке Mars, когда разломила батончик. По данным канала, в ситуации разбираются Роспотребнадзор и полиция.

