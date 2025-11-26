Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ФАС напомнила продавцам о недопустимости повышения цен перед Новым годом

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напомнила продавцам, что повышать цены на товары перед новогодними праздниками без наличия солидных оснований недопустимо. Об этом служба сообщила в официальном Telegram-канале.

Такое напоминание ФАС направила в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей России (СНСР) и в торговые сети группы компаний «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный» и «Азбука вкуса».

Если ведомство обнаружит признаки недобросовестных действий, то предпримет меры антимонопольного реагирования. В ФАС подчеркнули, что будут пресекать все выявленные нарушения.

Предстоящие новогодние праздники продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь