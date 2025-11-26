ФАС напомнила продавцам о недопустимости повышения цен перед Новым годом
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напомнила продавцам, что повышать цены на товары перед новогодними праздниками без наличия солидных оснований недопустимо. Об этом служба сообщила в официальном Telegram-канале.
Если ведомство обнаружит признаки недобросовестных действий, то предпримет меры антимонопольного реагирования. В ФАС подчеркнули, что будут пресекать все выявленные нарушения.
Предстоящие новогодние праздники продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.