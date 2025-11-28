Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В Госдуме подготовили поправки о полном запрете продажи вейпов

Ведомости

Группа депутатов внесла на межфракционное обсуждение поправки о полном запрете продажи и оборота вейпов в России. Инициатива также предполагает ужесточение ответственности за их незаконное распространение и вовлечение несовершеннолетних.

Поправки подготовили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гусева.

Согласно документу, предлагается ввести «полный запрет продажи, распространения и оборота электронных средств доставки никотина, включая жидкости и устройства к ним, а также ужесточение ответственности за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотинсодержащей продукции».

Поправки направлены в межфракционную рабочую группу по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, рабочую группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей, а также в межфракционную группу по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.

«Это вопрос безопасности детей и здоровья нации, и мы рассчитываем на межфракционную поддержку», – заявил Гусев. Нилов отметил, что обсуждение должно вестись «максимально широко и профессионально».

27 ноября сообщалось, что в Пермском крае депутаты уже приняли региональный закон о полном запрете продажи вейпов. Документ одобрен в двух чтениях. Запрет распространяется на электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака, а также их составные части и элементы. Реализация этой продукции будет запрещена с 1 марта 2026 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте