В Госдуме подготовили поправки о полном запрете продажи вейпов

27 ноября сообщалось, что в Пермском крае депутаты уже приняли региональный закон о полном запрете продажи вейпов. Документ одобрен в двух чтениях. Запрет распространяется на электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака, а также их составные части и элементы. Реализация этой продукции будет запрещена с 1 марта 2026 г.