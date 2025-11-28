В Госдуме подготовили поправки о полном запрете продажи вейпов
Группа депутатов внесла на межфракционное обсуждение поправки о полном запрете продажи и оборота вейпов в России. Инициатива также предполагает ужесточение ответственности за их незаконное распространение и вовлечение несовершеннолетних.
Поправки подготовили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гусева.
Согласно документу, предлагается ввести «полный запрет продажи, распространения и оборота электронных средств доставки никотина, включая жидкости и устройства к ним, а также ужесточение ответственности за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотинсодержащей продукции».
Поправки направлены в межфракционную рабочую группу по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, рабочую группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей, а также в межфракционную группу по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.
«Это вопрос безопасности детей и здоровья нации, и мы рассчитываем на межфракционную поддержку», – заявил Гусев. Нилов отметил, что обсуждение должно вестись «максимально широко и профессионально».
27 ноября сообщалось, что в Пермском крае депутаты уже приняли региональный закон о полном запрете продажи вейпов. Документ одобрен в двух чтениях. Запрет распространяется на электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака, а также их составные части и элементы. Реализация этой продукции будет запрещена с 1 марта 2026 г.