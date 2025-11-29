Причал КТК под Новороссийском атакован катером ВСУ и не подлежит восстановлению

Причал КТК под Новороссийском атакован катером ВСУ и не подлежит восстановлениюПогрузка на КТК пока прекращена
Один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском атаковали украинские безэкипажные катеры, дальнейшая эксплуатация невозможна, сообщили в компании.
Атака, которую КТК называет террористической, произошла в 04:06 мск. Выносное причальное устройство получило значительные повреждения. Погрузочные и другие операции были прекращены, танкеры отвели за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет.
«В момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло», – говорится в сообщении.
В компании добавили, что дальнейшая эксплуатация причала не представляется возможной.