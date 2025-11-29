Причал КТК под Новороссийском атакован катером ВСУ и не подлежит восстановлению

Атака, которую КТК называет террористической, произошла в 04:06 мск. Выносное причальное устройство получило значительные повреждения. Погрузочные и другие операции были прекращены, танкеры отвели за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет.