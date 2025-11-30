Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

США в декабре запретят поставки китайских дронов DJI

Ведомости

Крупнейшего в мире производителя дронов DJI вытесняют из США, запрет поставок начнет действовать с 23 декабря, пишет The Verge.

Ограничения на импорт китайских дронов вступят в силу, если «не вмешается» президент США Дональд Трамп, уточняет издание. The Verge приводит в пример политику американского лидера в отношении технологических компаний, включая Intel, Nvidia и Apple, по которым он заключает сделки в обмен на «политические и финансовые преимущества». Кроме того, поставлен на паузу и вопрос с запретом в США TikTok.

В конца декабря DJI будет запрещено импортировать в США любые новые продукты, а федеральная комиссия по связи (FCC) может запретить импорт и старых продуктов компании. Речь идет не только о дронах, но и всех продуктах с беспроводной связью. По мнению американских законодателей, DJI шпионит за США, при этом  правительство США никогда не представляло доказательств этого, пишет The Verge.

DJI является лидером по производству высококачественных и недорогих дронов. По данным издания, с учетом этого обстоятельства некоторые республиканцы за несколько недель до запрета начали выступать против ограничений. По их словам, китайские дроны применяются фермерами, энергетическими компаниями и спасателями, и альтернатив им не существует. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь