США в декабре запретят поставки китайских дронов DJI

В конца декабря DJI будет запрещено импортировать в США любые новые продукты, а федеральная комиссия по связи (FCC) может запретить импорт и старых продуктов компании. Речь идет не только о дронах, но и всех продуктах с беспроводной связью. По мнению американских законодателей, DJI шпионит за США, при этом правительство США никогда не представляло доказательств этого, пишет The Verge.