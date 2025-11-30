США в декабре запретят поставки китайских дронов DJI
Крупнейшего в мире производителя дронов DJI вытесняют из США, запрет поставок начнет действовать с 23 декабря, пишет The Verge.
Ограничения на импорт китайских дронов вступят в силу, если «не вмешается» президент США Дональд Трамп, уточняет издание. The Verge приводит в пример политику американского лидера в отношении технологических компаний, включая Intel, Nvidia и Apple, по которым он заключает сделки в обмен на «политические и финансовые преимущества». Кроме того, поставлен на паузу и вопрос с запретом в США TikTok.
В конца декабря DJI будет запрещено импортировать в США любые новые продукты, а федеральная комиссия по связи (FCC) может запретить импорт и старых продуктов компании. Речь идет не только о дронах, но и всех продуктах с беспроводной связью. По мнению американских законодателей, DJI шпионит за США, при этом правительство США никогда не представляло доказательств этого, пишет The Verge.
DJI является лидером по производству высококачественных и недорогих дронов. По данным издания, с учетом этого обстоятельства некоторые республиканцы за несколько недель до запрета начали выступать против ограничений. По их словам, китайские дроны применяются фермерами, энергетическими компаниями и спасателями, и альтернатив им не существует.