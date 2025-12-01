BBI: состояние богатейшего бизнесмена в РФ Потанина за год выросло на $1,67 млрд
По версии рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) богатейшим бизнесменом из России стал президент холдинга «Интеррос», президент – председатель правления ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.
Его состояние за год увеличилось на $1,67 млрд и достигло $29,5 млрд. В мировом рейтинге он занял 77-е место.
На следующем месте по России находится Алексей Мордашов, генеральный директор холдинга «Севергрупп», председатель совета директоров ПАО «Северсталь». Его состояние BBI оценивает в $25,8 млрд. За год оно прибавило $2,57 млрд. В мировом рейтинге Мордашов занял 94-е место.
Затем идет председатель совета директоров ПАО «НЛМК» Владимир Лисин с $22,8 млрд состояния. За 2025 г. оно стало ниже на $3,07 млрд. В мире Лисин занимает 108-е место.
Больше всех за год получил Алишер Усманов – $5,32 млрд. Его общее состояние насчитывает $18,5 млрд. При этом в рейтинге BBI среди российских бизнесменов Усманов занимает шестое место, а среди всех предпринимателей в мире – 137-е.
Совокупное состояние богатейших бизнесменов из России с начала года увеличилось на $17,874 млрд. В рейтинге BBI значится 21 российский предприниматель.