BBI: состояние богатейшего бизнесмена в РФ Потанина за год выросло на $1,67 млрд

Больше всех за год получил Алишер Усманов – $5,32 млрд. Его общее состояние насчитывает $18,5 млрд. При этом в рейтинге BBI среди российских бизнесменов Усманов занимает шестое место, а среди всех предпринимателей в мире – 137-е.