Apple не планирует выполнять требование властей Индии об установке госприложения

1 декабря Reuters писало, что министерство телекоммуникаций Индии в частном порядке обратилось к производителям смартфонов с требованием предустановить Sanchar Saathi на все новые устройства. Такое решение было принято для борьбы с всплеском киберпреступности и хакерских атак. Госприложение необходимо для обеспечения кибербезопасности, его нельзя будет удалить со смартфона.