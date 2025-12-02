Apple не планирует выполнять требование властей Индии об установке госприложения
Apple не собирается выполнять требование властей Индии об обязательной предустановке государственного приложения Sanchar Saathi на все новые устройства. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Два собеседника агентства рассказали, что Apple уведомит индийское правительство, что не следует подобным предписаниям, так как они поднимают множество вопросов конфиденциальности и безопасности для экосистемы iOS компании.
1 декабря Reuters писало, что министерство телекоммуникаций Индии в частном порядке обратилось к производителям смартфонов с требованием предустановить Sanchar Saathi на все новые устройства. Такое решение было принято для борьбы с всплеском киберпреступности и хакерских атак. Госприложение необходимо для обеспечения кибербезопасности, его нельзя будет удалить со смартфона.
По данным агентства, новые требования коснулись Apple, Samsung, Xiaomi и других участников рынка. У них будет 90 дней на установку приложения на новые устройства. На устройствах, которые уже едут в Индию, производители должны установить госприложение с помощью обновления программного обеспечения.