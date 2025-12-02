Студию – разработчика игр «Смута» и «Земский собор» возглавил Сергей Русских

С 2008 по 2014 г. Русских занимал позиции арт-продюсера и креативного сопродюсера в компании Alawar, где курировал визуальное и творческое сопровождение проектов. В 2015 г. он стал менеджером проектов в Game Insight, а позже перешел в студию ILVINGI, где работал продюсером и арт-менеджером. С 2016 г. Сергей Русских был продюсером, а затем креативным директором в «Сайберия Нова». Русских курировал запуск игры «Земский собор», релиз которой состоялся 4 ноября на VK Play. Рейтинг игры на платформе составил 7,8.