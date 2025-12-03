Газета
Главная / Политика /

Руководитель Татарстана Рустам Минниханов покинул совет директоров «Туполева»

Алексей Никольский

Как следует из опубликованного отчета, 10 октября собрание акционеров ПАО «Туполев» (входит в ОАК «Ростеха») избрало его новый состав, в котором перестал числиться председатель совета директоров компании, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он занимал этот пост с 2021 г.

По словам источника в авиастроительной отрасли, Минниханов может стать членом совета директоров ОАК – с этой должности легче заниматься поддержкой не только «Туполева», но и других предприятий авиапромышленности, считает он. «Ведомости» направили запросы в ОАК и в пресс-службу раиса Татарстана.

В Казани расположен Казанский авиазавод (КАЗ) – серийный завод ПАО «Туполев», где собираются и ремонтируются бомбардировщики, а также планируется развернуть серийное производство пассажирских авиалайнеров Ту-214.

По словам директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, власти Татарстана активно поддерживают появление в федеральных программах продукции предприятий республики, в том числе и авиатехники, и техническое перевооружение таких предприятий. Власти Татарстана также предоставляют региональные преференции предприятиям, напоминает эксперт.

