Руководитель Татарстана Рустам Минниханов покинул совет директоров «Туполева»
Как следует из опубликованного отчета, 10 октября собрание акционеров ПАО «Туполев» (входит в ОАК «Ростеха») избрало его новый состав, в котором перестал числиться председатель совета директоров компании, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он занимал этот пост с 2021 г.
По словам источника в авиастроительной отрасли, Минниханов может стать членом совета директоров ОАК – с этой должности легче заниматься поддержкой не только «Туполева», но и других предприятий авиапромышленности, считает он. «Ведомости» направили запросы в ОАК и в пресс-службу раиса Татарстана.
В Казани расположен Казанский авиазавод (КАЗ) – серийный завод ПАО «Туполев», где собираются и ремонтируются бомбардировщики, а также планируется развернуть серийное производство пассажирских авиалайнеров Ту-214.
По словам директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, власти Татарстана активно поддерживают появление в федеральных программах продукции предприятий республики, в том числе и авиатехники, и техническое перевооружение таких предприятий. Власти Татарстана также предоставляют региональные преференции предприятиям, напоминает эксперт.