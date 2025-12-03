Руководитель Татарстана Рустам Минниханов покинул совет директоров «Туполева»

По словам источника в авиастроительной отрасли, Минниханов может стать членом совета директоров ОАК – с этой должности легче заниматься поддержкой не только «Туполева», но и других предприятий авиапромышленности, считает он. «Ведомости» направили запросы в ОАК и в пресс-службу раиса Татарстана.