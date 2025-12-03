«Аэроэкспресс» повышает тарифы на проезд с 4 декабря

16 июля сообщалось, что биометрическая оплата стала доступна в «Аэроэкспрессе», а также на ряде станций метро и МЦД. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отмечали, что столица РФ остается мировым лидером по числу видов транспорта, где можно использовать биометрию для оплаты.