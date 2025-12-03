«Аэроэкспресс» повышает тарифы на проезд с 4 декабря
Компания «Аэроэкспресс» с 4 декабря повышает стоимость проезда в поездах и экспресс-автобусах. Обновленные тарифы опубликованы в сообщении компании.
Цена билета по тарифу «Стандарт» при покупке в день поездки составит 700 руб. (до этого было 650 руб.) Стоимость по тарифу «Туда – обратно» в одну сторону увеличится до 675 руб. вместо прежних 600 руб.
В компании подчеркнули, что сохранить текущую цену «Стандарта» в 650 руб. можно при покупке билета заранее на сайте или в мобильном приложении.
Стоимость проезда на экспресс-автобусах также изменится: поездка в одну сторону теперь обойдется в 450 руб. (до этого 400 руб.), билет «туда и обратно» – 750 руб. (до этого 700 руб.).
16 июля сообщалось, что биометрическая оплата стала доступна в «Аэроэкспрессе», а также на ряде станций метро и МЦД. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отмечали, что столица РФ остается мировым лидером по числу видов транспорта, где можно использовать биометрию для оплаты.