Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Аэроэкспресс» повышает тарифы на проезд с 4 декабря

Ведомости

Компания «Аэроэкспресс» с 4 декабря повышает стоимость проезда в поездах и экспресс-автобусах. Обновленные тарифы опубликованы в сообщении компании.

Цена билета по тарифу «Стандарт» при покупке в день поездки составит 700 руб. (до этого было 650 руб.) Стоимость по тарифу «Туда – обратно» в одну сторону увеличится до 675 руб. вместо прежних 600 руб.

В компании подчеркнули, что сохранить текущую цену «Стандарта» в 650 руб. можно при покупке билета заранее на сайте или в мобильном приложении.

Стоимость проезда на экспресс-автобусах также изменится: поездка в одну сторону теперь обойдется в 450 руб. (до этого 400 руб.), билет «туда и обратно» – 750 руб. (до этого 700 руб.).

16 июля сообщалось, что биометрическая оплата стала доступна в «Аэроэкспрессе», а также на ряде станций метро и МЦД. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отмечали, что столица РФ остается мировым лидером по числу видов транспорта, где можно использовать биометрию для оплаты.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её