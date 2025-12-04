Exmail проиграл в судебном споре с «Авито» из-за закрытия пунктов выдачи
Логистический оператор Exmail не смог взыскать компенсацию с одной из крупнейших российских цифровых платформ «Авито» (ООО «КЕХ еКоммерц») за расторжение контракта. Соответствующее решение об отказе в удовлетворении иска «Ведомости» обнаружили в картотеке Арбитражного суда Москвы.
Сотрудничество Авито с Exmail официально завершилось в октябре 2024 г. и закрытие проекта было запланированным, ранее говорили «Ведомостям» в «Авито». В сентябре 2024 г. компания получила от Exmail письменное подтверждение об отсутствии претензий. Последняя посылка, находившаяся в транзите у логистического оператора, достигла получателя в декабре 2024 г., писали «Ведомости».
Сумма иска составляла 1,1 млрд руб., рассказывал «Ведомостям» представитель Exmail в январе. Генеральный директор логистического оператора Андрей Волков назвал подачу иска вынужденной мерой. Он уточнил, что одностороннее прекращение сотрудничества со стороны «Авито» ударило не только по компании, но и по франчайзи. Обязательства по договору исполнялись надлежащим образом, утверждал Волков.
При этом у «Авито» на момент подачи иска не было незакрытых или непогашенных обязательств перед оператором, уточнял представитель компании. Решение не продлевать партнерство было принято в том числе из-за большого числа жалоб клиентов по повреждениям и утерям посылок (на 30% выше среднего показателя).
Договор был расторгнут по соглашению с Exmail и в соответствии с законом, заявляли в «Авито». Несколько раз компания по просьбе Exmail переносила сроки расторжения контракта, чтобы логистический оператор мог комфортно найти нового партнера.
К судебному разбирательству была привлечена Федеральная антимонопольная служба, которая представила в материалы дела свою позицию. В конце июля «РИА Новости» сообщало, что сумма исковых требований Exmail увеличилась до 2,7 млрд руб. Впоследствии она выросла до 18 млрд руб.
Источник, знакомый с ходом разбирательства, сообщил, что на старте сотрудничества бизнес-модель логистического оператора предполагала подключение помимо якорного партнера и других крупных сетей: «Это модель помогла бы обеспечить масштабирование сети большим объемом заказов, который возможен только при мультибрендовом подходе. Но истец отказался от этих планов».
«Ведомости» направили запрос в «Авито».