Exmail проиграл в судебном споре с «Авито» из-за закрытия пунктов выдачи

При этом у «Авито» на момент подачи иска не было незакрытых или непогашенных обязательств перед оператором, уточнял представитель компании. Решение не продлевать партнерство было принято в том числе из-за большого числа жалоб клиентов по повреждениям и утерям посылок (на 30% выше среднего показателя).