Правительство определило компенсации авиакомпаниям за льготные перевозки

Программа субсидирования авиаперевозок пассажиров льготных категорий из удаленных и труднодоступных населенных пунктов была запущена в 2018 г. Она охватывает 82 маршрута и включает перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Новосибирск, Екатеринбург и др. Право на билеты по специальным тарифам есть у россиян младше 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, инвалидов I группы, детей-инвалидов и многодетных семей.