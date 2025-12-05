Газета
Правительство определило компенсации авиакомпаниям за льготные перевозки

Ведомости

Правительство РФ дополнительно выделит 278,5 млн руб. на компенсации для авиакомпаний, которые перевозят пассажиров льготных категорий из удаленных и труднодоступных населенных пунктов.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. За счет дополнительного финансирования будет просубсидирована перевозка как минимум 35 000 человек.

В кабмине назвали обеспечение транспортной связанности удаленных и труднодоступных районов страны с другими регионами России одной из своих приоритетных задач. В ноябре 2025 г. на возмещение затрат аваперевозчиков было направлено более 1,4 млрд руб. и затем еще свыше 300 млн руб.

Программа субсидирования авиаперевозок пассажиров льготных категорий из удаленных и труднодоступных населенных пунктов была запущена в 2018 г. Она охватывает 82 маршрута и включает перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Новосибирск, Екатеринбург и др. Право на билеты по специальным тарифам есть у россиян младше 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, инвалидов I группы, детей-инвалидов и многодетных семей.

В сентябре 2025 г. Мишустин подписал распоряжение о введении субсидируемого авиарейса между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком для жителей ДФО. По просьбе жителей Камчатки, для которых авиасообщение является единственным способом выезда на континент, была установлена фиксированная стоимость перелета в 9000 руб.

