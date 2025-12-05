Газета
Рост производства удобрений в 2026 году ожидается на уровне 3-4%

Производство удобрений в России в следующем году может увеличиться на 3-4% при условии сохранения компаниями своих инвестиционных планов. Такое заявление сделал глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, цитирует ТАСС.

По словам Гурьева, текущий курс рубля и рыночная конъюнктура создают благоприятные условия для нормальной работы компаний и расширения поставок в страны БРИКС.

Глава РАПУ пояснил, что отрасль стремится к ежегодному росту производства примерно на 3-4% и такую динамику можно ожидать, если все инвестиционные программы будут реализованы.

При этом он отметил, что курс рубля и процентные ставки оказывают давление на экспортеров удобрений. По его мнению, инвестиционные программы, не имеющие долгосрочного характера, а также те, что уже находятся в стадии реализации, будут завершены, несмотря на сложные условия.

Согласно данным РАПУ, экспорт удобрений из России за период с января по сентябрь 2025 г. увеличился на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 33,7 млн т.

