Рост производства удобрений в 2026 году ожидается на уровне 3-4%

При этом он отметил, что курс рубля и процентные ставки оказывают давление на экспортеров удобрений. По его мнению, инвестиционные программы, не имеющие долгосрочного характера, а также те, что уже находятся в стадии реализации, будут завершены, несмотря на сложные условия.