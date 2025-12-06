На ЗАЭС восстановили энергоснабжение по двум линиям

До этого обе внешние линии отключились из-за срабатывания автоматики, и в течение нескольких часов станция полностью оставалась без внешнего энергоснабжения. Она продолжала работу на генераторах. Для собственных нужд ЗАЭС сначала ввели в работу линию 330 кВ «Ферросплавная-1», а затем удалось восстановить работу и линии в 750 кВ.