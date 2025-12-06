Газета
На ЗАЭС восстановили энергоснабжение по двум линиям

Ведомости

Запорожская АЭС вновь получает стабильное внешнее питание – в работу введена высоковольтная линия «Днепровская» напряжением 750 кВ. Об этом сообщили в Telegram-канале станции.

До этого обе внешние линии отключились из-за срабатывания автоматики, и в течение нескольких часов станция полностью оставалась без внешнего энергоснабжения. Она продолжала работу на генераторах. Для собственных нужд ЗАЭС сначала ввели в работу линию 330 кВ «Ферросплавная-1», а затем удалось восстановить работу и линии в 750 кВ.

«На текущий момент энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по двум линиям», – уточнили на станции.

Радиационная обстановка на промплощадке и прилегающей территории в норме: замеры показывают уровни, соответствующие штатной эксплуатации энергоблоков.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что нынешний сбой электроснабжения стал уже 11-м для станции с начала конфликта.

