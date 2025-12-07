Газета
Nikon подал заявку на регистрацию четырех товарных знаков в России

Ведомости

Японская компания Nikon подала заявки на регистрацию четырех товарных знаков в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Среди них названия DigitalSight, Coolpix, Nikon Plaza и SnapBridge. Заявки были поданы из Японии 24 и 30 сентября 2024 г.

Товарные знаки регистрируются по классу № 9, который включает, в частности, цифровые камеры. Дополнительно бренд Nikon Plaza регистрируется по классам, связанным с рекламой, арендой фотооборудования и зарядных аккумуляторов.

Nikon Corporation - японская компания, специализирующаяся на оптико-механическом и электронном производстве устройств для регистрации изображения, главным образом, фотоаппаратов и объективов. Входит в Mitsubishi Group.

