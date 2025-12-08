«ВИМ инвестиции» получили в управление эндаумент НАУФОР

Основной целью фонда целевого капитала (ФЦК) НАУФОР является финансирование проектов по повышению финансовой грамотности, формированию финансовой культуры и подготовки специалистов в сфере финансового рынка. Фонд будет пополняться за счет взносов ассоциации, ее членов и частных пожертвований.