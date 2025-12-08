«ВИМ инвестиции» получили в управление эндаумент НАУФОР
«ВИМ инвестиции» получила в управление эндаумент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) для развития финансового рынка. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.
Ассоциация сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка. Фонд создан на базе НКО «Платформа развития целевых капиталов», его управляющей компанией выбрана «ВИМ инвестиции».
Основной целью фонда целевого капитала (ФЦК) НАУФОР является финансирование проектов по повышению финансовой грамотности, формированию финансовой культуры и подготовки специалистов в сфере финансового рынка. Фонд будет пополняться за счет взносов ассоциации, ее членов и частных пожертвований.
Совет директоров НАУФОР одобрил решение о создании ФЦК в апреле 2025 г. В сентябре ассоциация объявила сбор предложений от поставщиков услуг по администрированию фонда.