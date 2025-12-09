Минэнерго надеется на поддержание темпа использования ИИ в ТЭК

Замминистра отметил, что в энергетическом секторе сейчас ведется около 300 проектов с применением ИИ. Он пояснил, что перечень таких инициатив регулярно обновляется: часть проектов завершается и исключается из списка, одновременно появляются новые. По оценке Шереметцева, итоговые данные за 2025 г. пока не подводились, и существенного роста числа проектов он не ожидает из-за естественной динамики их сменяемости.