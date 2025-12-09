Минэнерго надеется на поддержание темпа использования ИИ в ТЭК
Минэнерго РФ ожидает, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) продолжит развивать технологии искусственного интеллекта (ИИ) и реализовывать проекты на их основе. Об этом заявил замминистра энергетики Эдуард Шереметцев в кулуарах Международного энергетического форума Energy Space 2025, пишет ТАСС.
Замминистра отметил, что в энергетическом секторе сейчас ведется около 300 проектов с применением ИИ. Он пояснил, что перечень таких инициатив регулярно обновляется: часть проектов завершается и исключается из списка, одновременно появляются новые. По оценке Шереметцева, итоговые данные за 2025 г. пока не подводились, и существенного роста числа проектов он не ожидает из-за естественной динамики их сменяемости.
В министерстве не прогнозируют резкого увеличения количества ИИ-проектов в ближайшее время, но рассчитывают на сохранение текущей динамики развития технологий. Шереметцев выразил надежду, что ТЭК будет поддерживать устойчивый уровень внедрения ИИ и продолжит развивать соответствующие направления.
Ранее замминистра сообщал, что доля компаний топливно-энергетического комплекса, использующих ИИ, в 2024 г. достигла 58%. В Минэнерго ожидают, что к 2027 г. этот показатель может вырасти до 70%.