«Росспиртпром» и «Татспиртпром» объединятся в холдинг
Производитель этилового спирта «Росспиртпром» и производитель алкоголя «Татспиртпром» ведут подготовку к слиянию. Об этом заявил «Интерфаксу» глава Минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин.
Аглиуллин уточнил, что модель предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из них продолжит специализироваться на своей базовой компетенции. «Росспиртпром» будет концентрироваться на производстве спирта, а «Татспиртпром» – на выпуске ликеро-водочных изделий.
После получения согласований от Федеральной антимонопольной службы обязательные корпоративные процедуры в компаниях могут завершиться в кратчайшие сроки. Сделка может быть заключена до конца 2025 г. Министр отметил, что она готовилась примерно год и осуществится по рыночной цене на основании независимой оценки. Цена не раскрывается. Для реализации задач по итогам сделки производственные активы «Росспиртпрома» и «Татспиртпрома» будут реструктурированы и сгруппированы «соответствующим образом».
По словам Аглиуллина, головные офисы компаний будут располагаться в Казани. Для Татарстана это означает формирование новой налоговой базы и создание дополнительных рабочих мест. «Татспиртпром» увеличит возможности по розливу продукции благодарю включению в свои производственные цепочки профильных активов «Росспиртпрома». Компания также расширит номенклатуру и объемы выпуска напитков за счет получения доступа к новым брендам, выхода в ранее незатронутые сегменты рынка, расширения логистических возможностей и географии сбыта.
«Росспиртпром» был создан в 2000 г. Компания является крупнейшим производителем этилового спирта в России. Она владеет заводами в Тульской, Курской, Новосибирской областях, Кабардино-Балкарской Республике и Северной Осетии – Алании.
«Татспиртпром» является крупнейшей алкогольной компанией в России. Занимается производством водки, ликероводочных изделий, коньяков, виски, аперитивов, бальзамов, пива и спирта класса «Альфа». Ведущими брендами компании считаются водки «Tundra», «Русская валюта», «Graf Ledoff», «Ханская», «Akdov», «Хлебная», «Старая Казань» и «Татарстан».