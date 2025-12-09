«Росспиртпром» и «Татспиртпром» объединятся в холдинг

После получения согласований от Федеральной антимонопольной службы обязательные корпоративные процедуры в компаниях могут завершиться в кратчайшие сроки. Сделка может быть заключена до конца 2025 г. Министр отметил, что она готовилась примерно год и осуществится по рыночной цене на основании независимой оценки. Цена не раскрывается. Для реализации задач по итогам сделки производственные активы «Росспиртпрома» и «Татспиртпрома» будут реструктурированы и сгруппированы «соответствующим образом».