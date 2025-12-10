Газета
Число покупок цветов в розницу выросло на 9% за 11 месяцев

Ведомости

С января по ноябрь 2025 г. количество покупок цветов в рознице увеличилось на 9% в сравнении с тем же периодом 2024 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных).

Издание также привело сведения ИТ-компании «Эвотор», аналитики которой подсчитали, что за 11 месяцев 2025 г. объем покупок срезанных цветов в стоимостном выражении вырос на 12% год к году. При этом цветы в отчетный период приобретали онлайн на 13% больше в натуральном выражении и на 25% больше в денежном, по статистике сервиса моментальных платежей T-Pay.

Офлайн-продажи также продемонстрировали положительную динамику и в натуральном выражении (+1%), и в стоимостном (+14%).

Как пишет газета, рост продаж может быть обусловлен в том числе увеличением доли российских производителей на рынке. По словам руководителя цветочного направления ГК «Горкунов» Светланы Горкуновой, сейчас наиболее активно увеличивается предложение роз, выращенных в России. Прежде всего речь шла о средневысоком сегменте, который до этого был полностью импортозависимым, уточнила она.

