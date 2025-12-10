Число покупок цветов в розницу выросло на 9% за 11 месяцев

Издание также привело сведения ИТ-компании «Эвотор», аналитики которой подсчитали, что за 11 месяцев 2025 г. объем покупок срезанных цветов в стоимостном выражении вырос на 12% год к году. При этом цветы в отчетный период приобретали онлайн на 13% больше в натуральном выражении и на 25% больше в денежном, по статистике сервиса моментальных платежей T-Pay.