Володин заявил о необходимости утроить долю текстильной продукции из РФ
В России необходимо нарастить долю отечественной текстильной продукции с 15 до 45%. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на выставке «Российская легкая промышленность», передает «Дума ТВ».
«А что касается гражданской продукции – здесь нам надо наращивать объемы и выйти с 15% по текстильной промышленности на 45%. Тогда можно будет говорить уже о равных условиях – все страны этим занимаются, и мы должны», – сказал депутат.
По словам Володина, увеличение доли отечественных товаров в этой сфере позволит в том числе нарастить количество рабочих мест, увеличит налоговые поступления в бюджет. Он подчеркнул, что стоит «в хорошем смысле слова заняться здоровым протекционизмом, поддерживая отечественное».
В конце ноября «Ведомости. Юг» писали, что Ростовская область нарастила объем экспорта текстильной продукции и обуви на 30% за девять месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост показателей региона тогда объясняли переориентацией донских производителей на рынки дружественных стран.