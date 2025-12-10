Газета
Россия и ОАЭ подписали меморандум о признании GMP-практик РФ в фармацевтике

Россия и ОАЭ подписали соглашение о признании российских надлежащих производственных практик в фармпродукции (GMP) как первый шаг к взаимному признанию GMP-лицензий и локализации российских фармпроизводств в Абу-Даби и Дубае. Об этом 10 декабря по итогам заседания российско-эмиратской межправкомиссии в Дубае заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, передает корреспондент «Ведомостей».

«Вторая [приоритетная после сертификации нефтегазового оборудования в контактах России и ОАЭ] вещь – это фармацептика. Мы сегодня подписали с госминистром ОАЭ соглашение, меморандум о признании наших GMP-практик. Это крайне важный первый шаг в том, чтобы прийти к взаимному признанию GMP-лицензии, который удастся здесь, в Эмиратах и у нас в России. Это существенно должно облегчить выход наших фармпроизводителей на эмиратский рынок», – сказал Алиханов.

Это, по его словам, должно способстсовать другому направлению сотрудничества – локализации российского фармпроизводства в Абу-Даби и Дубае. «Для того, чтобы через локализацию препаратов в этой стране выходить на рынок Северной Африки или стран залива. Для нас это тоже интересная бизнес-стратегия. И многие наши производители, фармпроизводители, ждут элифицированных соглашений, которые мы приняли», – добавил Алиханов.

