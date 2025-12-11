«Почта России» заявила о штатной работе своих сервисов

«Почта России» заявила о штатной работе своих сервисовСбои могут быть связаны с ограничениями связи со стороны провайдеров
Все системы «Почты России» работают штатно, заявили «Ведомостям» в компании. Сбои в работе IT-систем в ряде отделений могут быть связаны с ограничениями связи.
«Все системы «Почты» работают штатно. Перебои в работе IT-систем в ряде отделений могут быть связаны с ограничениями связи, введенными провайдерами для обеспечения безопасности», – говорится в сообщении.
О сбоях в работе «Почты России» сообщил Telegram-канал Shot вечером 11 декабря. Пользователи по всей стране жаловались, что не могут получить и отправить посылки, передавал канал.
Утверждалось, что посылки пользователей «задерживаются неделями» и «причины никто не объясняет». Также в некоторых отделениях образовались большие очереди, были остановлены операции по приему и выдаче почтовых отправлений.