Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Почта России» заявила о штатной работе своих сервисов

Сбои могут быть связаны с ограничениями связи со стороны провайдеров
Ведомости

Все системы «Почты России» работают штатно, заявили «Ведомостям» в компании. Сбои в работе IT-систем в ряде отделений могут быть связаны с ограничениями связи.

«Все системы «Почты» работают штатно. Перебои в работе IT-систем в ряде отделений могут быть связаны с ограничениями связи, введенными провайдерами для обеспечения безопасности», – говорится в сообщении.

О сбоях в работе «Почты России» сообщил Telegram-канал Shot вечером 11 декабря. Пользователи по всей стране жаловались, что не могут получить и отправить посылки, передавал канал.

Утверждалось, что посылки пользователей «задерживаются неделями» и «причины никто не объясняет». Также в некоторых отделениях образовались большие очереди, были остановлены операции по приему и выдаче почтовых отправлений.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её