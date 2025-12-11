ИРИ: объем рынка корпоративных событий достиг 130 млрд рублей в 2025 году
Общий объем рынка корпоративных событий в 2025 г. достиг 130 млрд руб. Об этом рассказал гендиректор Института развития интернета (ИРИ) и глава комиссии РСПП по медиаиндустрии Алексей Гореславский.
В частности, за прошедший год компании провели около 32 000 выставок. Гореславский сообщил, что около 70% компаний увеличили свою событийную активность по сравнению с 2023 г.
Глава ИРИ также выделил несколько ключевых тенденций, определяющих развитие конгрессно-выставочной деятельности. Сейчас на первый план выходит деловая составляющая: «Развлекательный компонент минимизируется в пользу содержательного контента».
«Одновременно наблюдается сокращение сроков подготовки мероприятий и рост числа офлайн-событий для узкопрофильных специалистов», – добавил он.
Вместе с тем, среди вызовов для индустрии в ИРИ назвали обострение кадрового дефицита. Компании в связи с этим внедряют ИИ-инструменты для проведения событий. Гореславский отметил популярность камерных форматов собраний до 100 человек, которые «ценятся за эффективный нетворкинг».