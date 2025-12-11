Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ИРИ: объем рынка корпоративных событий достиг 130 млрд рублей в 2025 году

Ведомости

Общий объем рынка корпоративных событий в 2025 г. достиг 130 млрд руб. Об этом рассказал гендиректор Института развития интернета (ИРИ) и глава комиссии РСПП по медиаиндустрии Алексей Гореславский.

В частности, за прошедший год компании провели около 32 000 выставок. Гореславский сообщил, что около 70% компаний увеличили свою событийную активность по сравнению с 2023 г.

Глава ИРИ также выделил несколько ключевых тенденций, определяющих развитие конгрессно-выставочной деятельности. Сейчас на первый план выходит деловая составляющая: «Развлекательный компонент минимизируется в пользу содержательного контента».

«Одновременно наблюдается сокращение сроков подготовки мероприятий и рост числа офлайн-событий для узкопрофильных специалистов», – добавил он. 

Вместе с тем, среди вызовов для индустрии в ИРИ назвали обострение кадрового дефицита. Компании в связи с этим внедряют ИИ-инструменты для проведения событий. Гореславский отметил популярность камерных форматов собраний до 100 человек, которые «ценятся за эффективный нетворкинг».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте