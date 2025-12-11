За четыре года около 3700 компаний заключили экспортные контракты на выставках

За четыре года около 3700 компаний заключили экспортные контракты на выставкахИх объем достиг $1,1 млрд
Российские компании в рамках международных выставок заключили экспортные контракты на $1,1 млрд за четыре года. Об этом рассказал директор по международному сотрудничеству и развитию АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в структуру ВЭБ.РФ) Антон Цециновский.
Порядка 3700 компаний из России приняли участие в более чем 170 мероприятиях в 35 странах с 2022 г. По словам Цециновского, объем заключенных ими экспортных контрактов превысил $1,1 млрд. Он назвал это «хорошим показателем», несмотря на «те обстоятельства, которые потребовали серьезную адаптацию».
С 2024 г. центр ввел новые фестивали-ярмарки, уже проведено семь таких событий, шесть из которых – в Китае. Также в этом году фестиваль-ярмарка состоялся в Абу-Даби. Цециновский сообщил, что такой формат совмещает деловые переговоры с продвижением культуры.
8 декабря в РЭЦ рассказали о старте выбора оператора для российского павильона в Индии. Также прием заявок был открыт для российских экспортеров на размещение там своей продукции.
Задачей павильона в центре назвали «комплексное продвижение отечественных товаров под национальным брендом "Сделано в России" и создание эффективной площадки для B2B-переговоров, прямых контактов и заключения долгосрочных экспортных контрактов».