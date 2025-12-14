Газета
ФПК сообщила об изменениях маршрутов поездов из-за аварии в Пензенской области

Из-за схода двух локомотивов в Пензенской области 13 декабря Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя структура РЖД) в Telegram-канале сообщила, что на период восстановительных работ изменены маршруты следования поездов.

Работники железной дороги предпринимают все необходимые меры для восстановления движения, сообщили в компании.

12 пассажирских поездов уже отправлены через станции Сызрань и Пенза. Таким маршрутом следуют: № 10 Москва – Самара, № 14 Москва – Челябинск, № 16 Москва – Самара, № 22 Москва – Ульяновск, № 32 Москва – Орск, № 48 Санкт-Петербург – Самара, № 50 Москва – Уфа, № 63 Самара – Санкт-Петербург, № 66 Москва – Тольятти, № 302 Москва – Челябинск, № 347 Уфа – Санкт-Петербург, № 932 Нижний Новгород – Самара.

В настоящее время шесть поездов уже вышли на свои обычные маршруты в Москву: № 15 Самара – Москва, № 13 Челябинск – Москва, № 9 Самара – Москва, № 21 Ульяновск – Москва, № 31 Орск – Москва, № 65 Тольятти – Москва.

Вечером 13 декабря РЖД сообщила, что на станции Чаис в Пензенской области произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом, произошла утечка груза из цистерн. Разлив мазута локализовали, площадь загрязнения составила 750 кв. м.

