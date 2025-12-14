ФПК сообщила об изменениях маршрутов поездов из-за аварии в Пензенской области

Вечером 13 декабря РЖД сообщила, что на станции Чаис в Пензенской области произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом, произошла утечка груза из цистерн. Разлив мазута локализовали, площадь загрязнения составила 750 кв. м.