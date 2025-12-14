Газета
Puma зарегистрировала в России два товарных знака

Ведомости

Немецкая компания Puma, которая специализируется на производстве спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии, зарегистрировала в России два товарных знака, следует из данных на платформе Роспатента.

На обоих логотипах изображены пумы и указано название бренда. Компания подала заявки на регистрацию товарных знаков 26 августа 2024 г. из США. Товарные знаки регистрируются по четырем классам (№ 12, № 18, № 25, № 26) международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Они касаются производства компанией спортивной одежды, тренажеров и велосипедов, кожаных изделий.

Товарные знаки Puma перестанут действовать в России 26 августа 2034 г.

Компания ушла из России в марте 2022 г. Puma прекратила поставки в Россию и закрыла магазины на территории страны.

