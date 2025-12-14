Puma зарегистрировала в России два товарных знака

На обоих логотипах изображены пумы и указано название бренда. Компания подала заявки на регистрацию товарных знаков 26 августа 2024 г. из США. Товарные знаки регистрируются по четырем классам (№ 12, № 18, № 25, № 26) международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Они касаются производства компанией спортивной одежды, тренажеров и велосипедов, кожаных изделий.