Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Wildberries & Russ стала владельцем сети «Рив Гош»

Ведомости

Объединенная компания Wildberries & Russ стала владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош». Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.

«Ведущий российский ритейлер вошел в состав компании РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ). Все необходимые юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу», – говорится в сообщении.

В компании рассчитывают, что присоединение к Wildberries позволит «Рив Гош» развить омниканальные продажи, существенно расширить ассортимент брендов на онлайн-витрине и повысить доступность товаров категории «Красота» для покупателей в регионах и странах присутствия.

О стратегическом партнерстве Wildberries и «Рив Гош» было объявлено 26 сентября. Тогда 252 магазина сети подключились к сервису маркетплейса по самовывозу товаров, а ритейлер получил собственный раздел в каталоге Wildberries. Уже 28 сентября появились первые сообщения о возможном выкупе бизнеса «Рив Гош». «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что стороны договорились о передаче прав на бизнес стоимостью 5–6 млрд руб. 2 октября стало известно, что Wildberries & Russ получила в залог 100% операционной компании «Рив Гош».

Сеть «Рив Гош» была основана в 1995 г. бывшими супругами Павлом и Ларисой Карабань. До этого переговоры о возможной покупке компании вели структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова. Однако сообщалось, что РВБ предложила совладельцам более выгодные условия.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь