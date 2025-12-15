Wildberries & Russ стала владельцем сети «Рив Гош»

О стратегическом партнерстве Wildberries и «Рив Гош» было объявлено 26 сентября. Тогда 252 магазина сети подключились к сервису маркетплейса по самовывозу товаров, а ритейлер получил собственный раздел в каталоге Wildberries. Уже 28 сентября появились первые сообщения о возможном выкупе бизнеса «Рив Гош». «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что стороны договорились о передаче прав на бизнес стоимостью 5–6 млрд руб. 2 октября стало известно, что Wildberries & Russ получила в залог 100% операционной компании «Рив Гош».