Wildberries & Russ стала владельцем сети «Рив Гош»
Объединенная компания Wildberries & Russ стала владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош». Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.
«Ведущий российский ритейлер вошел в состав компании РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ). Все необходимые юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу», – говорится в сообщении.
В компании рассчитывают, что присоединение к Wildberries позволит «Рив Гош» развить омниканальные продажи, существенно расширить ассортимент брендов на онлайн-витрине и повысить доступность товаров категории «Красота» для покупателей в регионах и странах присутствия.
О стратегическом партнерстве Wildberries и «Рив Гош» было объявлено 26 сентября. Тогда 252 магазина сети подключились к сервису маркетплейса по самовывозу товаров, а ритейлер получил собственный раздел в каталоге Wildberries. Уже 28 сентября появились первые сообщения о возможном выкупе бизнеса «Рив Гош». «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что стороны договорились о передаче прав на бизнес стоимостью 5–6 млрд руб. 2 октября стало известно, что Wildberries & Russ получила в залог 100% операционной компании «Рив Гош».
Сеть «Рив Гош» была основана в 1995 г. бывшими супругами Павлом и Ларисой Карабань. До этого переговоры о возможной покупке компании вели структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова. Однако сообщалось, что РВБ предложила совладельцам более выгодные условия.